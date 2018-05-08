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'da saldırıları kayıtlara "suç" olarak geçiyor

Bölücü terör örgütü yandaşlarının geçen yıl 'da bin 28 suç eyleminde bulunduğu ve bunların 151'inin şiddet içerdiği açıklandı. Amanya'da yayımlanan yıllık suç istatistiklerine göre, PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği bin 28 eylemden 151'i şiddet suçu olarak kayıtlara geçti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 18:58
Almanya'da PKK saldırıları kayıtlara suç olarak geçiyor

İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından 'de açıklanan ''2017 Suç İstatistiği Raporunda'' yer alan verilere göre terör örgütü yandaşları 'da bin 28 suç eyleminden sorumlu gösterildi.

Yıllık suç istatistiklerine göre, PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği bin 28 eylemden 151'i şiddet suçu olarak kayıtlara geçti.

Terör örgütü PKK ve yandaşlarının düzenlediği etkinlik sayısı 2016 yılında bin 200 iken geçen yıl bu sayı 745 oldu.

İçişleri Bakanı Seehofer ayrıca yabancı, sol görüşlü gruplar tarafından toplam bin 617 siyasi suç işlendiğini belirtti.

Öte yandan rapora göre Almanya'da 2 milyon 112 bin 715 kişi geçen yıl suça karıştı, işlenen suç sayısı ise yaklaşık 5 milyon 762 bin oldu.

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Almanya'da PKK saldırıları kayıtlara "suç" olarak geçiyor
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