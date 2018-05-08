Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Facebook ve Google, paylaşımları neye göre sildiklerini açıklayacak

ve , paylaşımları neye göre sildiklerini açıklayacak

The Electronic Frontier Foundation, teknoloji devlerinden içerikleri hangi kıstaslara göre sildikleri konusunda daha şeffaf olmalarını istedi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:12
Facebook ve Google, paylaşımları neye göre sildiklerini açıklayacak

devleri, günümüzde aykırı ve aşırı içerikleri yapay zeka algoritmaları ve insan moderatörler aracılığıyla saptayarak siliyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan Electronic Frontier Foundation (EFF) ve yanına aldığı dijital hak savunucusu grupların koalisyonu, , Twitter ve gibi internet devlerinden bir içeriğin silinmesine sebep olan karar verme sürecini açıklamalarını talep etti.

Koalisyon tarafından yayınlanan açık mektup, 'içerik silme, hesap kapatma ve özgür ifade hakkını etkileyen diğer uygulamalar' hakkında teknoloji devlerinden süreçlerin detaylarını açıklamalarını istiyor.

Sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketlerinin yukarıda bahsi geçen uygulamaları her çeyrek sonuçlarında anlaşılabilir ve makinelerin okuyabileceği netlikte açıklamaları gerektiğini savunuyor.

Mektuba imza atan hak savunucusu gruplar, daha önce Principles (Santa Clara Prensipleri) adı altında bir manifesto yayınlayarak, dijital devleri moderatörlerin tartışmalı içerikleri nasıl elde aldıkları konusunda kamuoyunu aydınlatmaya davet etmişti.

EFF'den Nate Cardozo, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: "Amacımız, içerik yönetimiyle ilgili uygulamaların adil, şeffaf, orantılı ve kullanıcı haklarını saygılı olarak sürdürüldüğünden emin olmak."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Facebook ve Google, paylaşımları neye göre sildiklerini açıklayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN