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oda fos çıktı

firavunu ’un ’daki mezarında yıllardır oda aranıyordu. Ancak bilim insanları radarla yaptıkları çalışmanın sonucunu açıkladı: Gizli oda yok

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
Gizli oda fos çıktı
Genç yaştaki ölümü, gösterişli mezarı ve hakkındaki lanet efsanesiyle tarihinin kült figürü çocuk firavun 'un kabrinde odalar bulunduğu teorisi çöktü. Mısırlı yetkililer, 'un Krallar Vadisi'ndeki 3 bin yıllık mezarın duvarlarının arkasında gizli bir oda bulunduğundan "yüzde 90 oranında emin olduklarını" söylemişti. Ancak 'daki Torino Üniversitesi'nden gelen uzmanlar radar teknolojilerini kullanarak, İngiliz arkeolog Nicholas Reeves'in 2015'te ortaya attığı "gizli oda" teorisini boşa çıkardı. Reeves, Tutankamon'un 1922'de bulunan gösterişli mezar odasını incelemiş ve odanın arkasında bir başka oda bulunduğuna dair izler bulduğunu duyurmuştu. Gizli odada Mısır'ın kadın firavunu ve birçok tarihçiye göre Tutankamon'un kayınvalidesi 'nin mezar odasının bulunduğu sanılıyordu. Ancak son çalışmaların ardından M.Ö. 1379-1362 arasında hüküm süren Nefertiti'nin mezarı bir kez daha sır perdesinin arkasında kaldı.
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Gizli oda fos çıktı
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