Gizli oda fos çıktı

Genç yaştaki ölümü, gösterişli mezarı ve hakkındaki lanet efsanesiyle Mısır
tarihinin kült figürü çocuk firavun Tutankamon
'un kabrinde gizli
odalar bulunduğu teorisi çöktü. Mısırlı yetkililer, Luksor
'un Krallar Vadisi'ndeki 3 bin yıllık mezarın duvarlarının arkasında gizli bir oda bulunduğundan "yüzde 90 oranında emin olduklarını" söylemişti. Ancak İtalya
'daki Torino Üniversitesi'nden gelen uzmanlar radar teknolojilerini kullanarak, İngiliz arkeolog Nicholas Reeves'in 2015'te ortaya attığı "gizli oda" teorisini boşa çıkardı. Reeves, Tutankamon'un 1922'de bulunan gösterişli mezar odasını incelemiş ve odanın arkasında bir başka oda bulunduğuna dair izler bulduğunu duyurmuştu. Gizli odada Mısır'ın kadın firavunu ve birçok tarihçiye göre Tutankamon'un kayınvalidesi Nefertiti
'nin mezar odasının bulunduğu sanılıyordu. Ancak son çalışmaların ardından M.Ö. 1379-1362 arasında hüküm süren Nefertiti'nin mezarı bir kez daha sır perdesinin arkasında kaldı.