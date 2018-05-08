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İngiliz Generalden, terör örgütü 'ye ilginç destek!

öncülüğündeki karşıtı koalisyonun Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gadney, /’nın Özgür Ordusu () mensuplarının ailelerini tehdit etmesine ilişkin olarak “Tüm taraflara sivillerin korunmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz.” dedi. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç’te aldığı bir kararla ÖSO mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koymuştu. Saldırıların, eğitip destekleri terör örgütünden geldiğini görmeyen İngiliz general, YPG'den yana tavrını sürdürüyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 22:43
İngiliz Generalden, terör örgütü YPG'ye ilginç destek!

Video konferans yöntemiyle Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan , Irak ve 'de 'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin soruları yanıtladı.

YPG/PKK'NIN ÖSO AİLELERİNİ TEHDİT ETMESİ

AA muhabirinin ", bir açıklamasında ile iş birliği yapan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ailelerini tehdit ediyor. SDG kılıfı altında koalisyon tarafından eğitildiklerinden dolayı bu ortaklarınızın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir adımı destekliyor musunuz?" sorusu üzerine İngiliz general şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Suriye Ordusu bizim odak alanımızın dışında faaliyet gösteriyor. Tüm taraflara gerginlikleri azaltmaları, şu anda bizim için kritik olan DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaları ve Kuzeydoğu Suriye'ye barış ve istikrar getirmeleri çağrısında bulunuyoruz."

YPG/PKK SİVİLLERİN MALLARINA AİLELER DE KAYNAŞIYOR EL KOYUYOR

Bunun üzerine, muhabirin "Koalisyon yerel güçleri savaş hukuku kuralları konusunda da eğittiğini söylüyor. Savaş hukuku o bölgede ailelerin, kadın ve çocukların hedef alınmasına izin veriyor mu ki ortağınız böyle bir açıklama yapıyor?" sorusuna ise Tümgeneral Gadney "Hayır! Elbette ki savaş hukuku sivillerin hedef alınmasına izin vermiyor. Ve ifade ettiğim gibi tüm tarafları savaş alanındaki tüm sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." yanıtını verdi.

Fransız askerleri YPG/PKK'yla iş birliğini artırdı

YPG/PKK PAYLAŞIMLARI SİLDİ

YPG/ terör örgütü Twitter'dan Afrin'de üyelerinin aileleri de dahil olmak üzere Türkiye ile bağlantılı veya Türkiye'ye destek veren sivil ya da savaşçı ayırt edilmeksizin hedef alınacağını duyurmuştu.

PKK/YPG tarafından katledilen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

Daha sonra örgüte yakın sosyal medya hesapları Afrin'deki 100 ÖSO askerinin aile bilgileri olduğu iddia edilen bir liste yayınladı.

YPG/PKK'nın paylaşımlarına tepki artınca, terör örgütünün söz konusu paylaşımları sildiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'yı maskeleme projesi

MENBİÇ'TE ÖSO AİLELERİNİN EVLERİNE EL KONULDU

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç'te aldığı bir kararla ÖSO mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koymuştu.

PYD/YPG bitmeden durmayacağız

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, bazı evlerin içinde halen yaşayan yaşça büyük kişileri zorla çıkaran örgütün, daha önce de zorla silah altına alma kararı çıkardığı bildirilmişti.

Tel Rıfat halkı Türk askerini sevinçle karşıladı

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Afrin Halkı ÖSO'daki akrabalarına kavuştu

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İngiliz Generalden, terör örgütü YPG'ye ilginç destek!
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