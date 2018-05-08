Irak Türkmenlerine seçime katılma çağrısı

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, Irak genel seçimlerinde Iraklı Türkmenlerin oy kullanmasına ilişkin, "Herkesin sandığa gitmesi milli bir görevdir diye bakıyoruz. Sandığa gitmemek gerçekten bu davaya çok büyük zarar verir." dedi.

Seçimlerde Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin oy kullanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Hürmüzlü, "Türkiye'de mevcut 18 yaşın üstündeki herkesin sandığa gitmesi milli bir görevdir diye bakıyoruz. Bu milli görevi yerine getirmelerinden çok ümitliyiz. Sandığa gitmemek gerçekten bu davaya çok büyük zarar verir." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN SANDIĞA GİTMESİ GEREKİYOR"

Hürmüzlü, sandığa gitmemenin Irak'taki Türkmenlerin mevcudiyeti ve Irak'taki Türkmen gerçeğine gölge düşürebilecek bir eylem olacağının altını çizerek, "Bunu hiçbir Türkmen kardeşimizin göze alacağını zannetmiyorum. Hepsinin 10-11 Mayıs'ta sandıklara toplu halde gitmeleri hepimizin temennisidir ve böyle olacağından da eminiz." diye konuştu.

Irak'ta gerçekleşecek seçimler için 16 ülkede sandık açıldığını belirten Hürmüzlü, "Türkiye bunların en önemlilerinden biri. Türkiye'de çok fazla sayıda hem Iraklı hem de Türkmen mevcut." diye konuştu.

Hürmüzlü, Türkiye'de aynı zamanda oturma izniyle ikamet eden fazla sayıda Türkmen kitlenin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin bilhassa Kerkük'te ve Musul'da Türkmen adayları desteklemeleri çok önemli olur." dedi.

Türkmen seçmenlerin sandıklara rahat bir şekilde gitmesini temin etmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Hürmüzlü, çeşitli vakıf ve derneklerin katkılarıyla bir seçim komisyonu oluşturduklarını dile getirdi.

Hürmüzlü, Türkiye'de ve Irak dışındaki ülkelerde seçim sandıklarının 10-11 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri açık olacağını belirterek, "Sandıklara çok ciddi bir şekilde buradaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bütün ailelerinin gitmeleri çok önemlidir. Neticesi de Kerkük'te, Musul'da, Telafer'de, Tuzhurmatu'da ve Diyala'da inşallah çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE OY KULLANIMI

Irak'ta gerçekleşecek genel seçimler için Türkiye'deki Irak vatandaşları 10-11 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek. Seçmenler, Iraklı olduklarını tespit eden bir belge veya kimlikle saat 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek. Türkiye'de oy kullanımı için İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin olmak üzere 6 ilde ve 16 merkezde sandık kurulacak.