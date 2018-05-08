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: asla sözünü tutmadı

, ’nin asla sözünü tutmadığını belirterek “ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük. Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 21:56
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD asla sözünü tutmadı
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD asla sözünü tutmadı
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