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’ndan bildirisıne atıf

Giriş Tarihi: 8.5.2018
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İstanbul bildirisıne atıf
(İİT) dışişleri bakanları Dakka'da düzenledikleri toplantıda, 'da Arakanlı Müslümanlara karşı "etnik temizlik" düzeyine ulaşan baskı ve şiddeti kınayarak İslam dünyasına dayanışma çağrısında bulundu. İİT'nin bildirisinde konusu hakkında da açıklamaya yer verildi. Deklarasyonu'ndaki kararların vurgulandığı İTT bildirisinde "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil temel haklarına kavuşması ve başkenti Kudüs-ü Şerif olan, 1967 öncesi sınırlara sahip bir Filistin devletinin bağımsızlığının tanınmasını destekliyoruz. Bu bağlamda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddediyoruz. Bu eylem hem uluslararası hukuka hem de İİT'nin Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlediği Olağanüstü Zirve'de ve Genel Kurulu'nun aldığı kararlardaki uluslararası topluluğun ortak iradesine aykırıdır" denildi.

ETNİK ŞİDDET VAR
Bildiride, Myanmar ordusunun Müslüman halka karşı uyguladığı sistematik şiddetin "etnik şiddet" düzeyine ulaştığına vurgu yapıldı.
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İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İstanbul bildirisıne atıf
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