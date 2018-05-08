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lav, taş ve gaz püskürtüyor

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Giriş Tarihi: 8.5.2018
Kilauea Yanardağı lav, taş ve gaz püskürtüyor
ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen 'ndan püsküren lav, taş ve nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını ve bin 700'ü aşkın kişinin güvenli yerlere taşındığını açıkladı. Yanardağdan püsküren lavın, 61 metreye kadar çıktığı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldığı, lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtildi. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar meydana geliyor.
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Kilauea Yanardağı lav, taş ve gaz püskürtüyor
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