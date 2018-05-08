Putin’in yeni dönemi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, dün Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek 6 yıllık yeni devlet başkanlığı görev süresine başladı. Başkent Moskova'daki töreni Federasyon Meclisi, Duma üyeleri, Anayasa Mahkemesi
üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kadar davetli takip ederken Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım" sözünü verdi. İlk olarak 2000 yılında seçilen Putin, yemin töreninin ardından başbakanlık için bir kez daha Dimitriy Medvedev'i aday gösterdi.