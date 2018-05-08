Trump'tan Kerry'ye sert İran tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan John Kerry'ye tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş İran'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasa dışı gölge diplomasisine ihtiyacı yok. Kendisi, en başta bu pisliği yaratan kişidir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Boston Globe gazetesi, Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nisan ayında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında bir görüşme yaptığını açıklamıştı. Haberde, Kerry'nin İran'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" için hem İranlı hem de bazı Avrupalı yetkililerle arka kapı diplomasisi yürüttüğü belirtilmişti.

Kerry, İran ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.