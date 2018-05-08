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Trump'tan Kerry'ye sert tepkisi

Başkanı Trump, 'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" i İranlı ve Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptığı ortaya çıkan eski Dışişleri Bakanı Kerry'ye "gölge diplomasisine ihtiyacımız yok" açıklamasıyla tepki gösterdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 01:57
Trump'tan Kerry'ye sert İran tepkisi

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan döneminde yapan 'ye tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş 'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasa dışı gölge diplomasisine ihtiyacı yok. Kendisi, en başta bu pisliği yaratan kişidir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Boston Globe gazetesi, Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nisan ayında 'ta Birleşmiş Milletler () binasında bir görüşme yaptığını açıklamıştı. Haberde, Kerry'nin İran'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" i hem İranlı hem de bazı Avrupalı yetkililerle arka kapı diplomasisi yürüttüğü belirtilmişti.

Kerry, İran ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, ve Fransa ile arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

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Trump'tan Kerry'ye sert İran tepkisi
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