50 ülkede Filistin’e destek çadırı

Filistin
lilerin kurduğu Uluslararası Geri Dönüş Kampanyası Gazze'nin doğu sınırında kurulan merkezi "çadırın" açılışını gerçekleştirdi. Filistin'e destek ve ABD'nin Tel Aviv
Büyükelçiliği'ni Kudüs
'e taşıma kararına tepki olarak 50 ülkede de çadır kuruldu. ABD'nin İsrail
elçiliğini Kudüs'e taşıma törenine ise ABD Başkanı Donald Trump
ve yardımcısı Mike Pence'in katılmayacağı açıklandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada 14 Mayıs'taki açılışa katılacak heyette Trump'ın kızı Ivanka Trump ve danışmanı olan damadı Jared Kushner yer alacağı belirtildi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay ile Guatemala'nın mayıs sonunda elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladığını iddia etti. Filistin lideri Mahmud Abbas
"Bazı Latin Amerika ülkelerinin elçiliklerini taşımayacaklarını düşündüğünü" söyledi. YARALIYI ÖLDÜREN İSRAİLLİ SERBEST
Yaralı bir Filistinliyi öldüren İsrailli asker Elor Azaria, askeri cezaevinden serbest bırakıldı. Mart 2016'da Halil şehrindeki olayda Azaria, İsrail askerlerinin silahla vurması sonucu yaralı olarak yatan Abdül el Fettah Yusri el Şerif'i vurarak öldürmüştü. Şerif'in İsrail askerlerini bıçakla öldürmeye çalıştığı iddia edilmişti. Cinayetin video görüntüleri insan hakları savunucuları tarafından sosyal medyada yayılmıştı.