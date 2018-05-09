ABD anlaşmadan sonunda çekildi

ABD
Başkanı Donald Trump
, merakla beklenen İran
kararını dün Beyaz Saray
'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.
2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunan Trump, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz" dedi.
ABD'nin nükleer şantajın rehinesi olmayacağını kaydeden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülke güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacak" ifadesini kullandı. İsrail
Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen haftaki açıklamalarına işaret eden Trump, "Bugün İran rejiminin sözlerinin yalan olduğunu ortaya koyan net kanıtlara sahibiz" diye konuştu. Trump, "İran'ın nükleer tehdidine" karşı yeni bir süreç için çalışabileceklerini de kaydetti. İSRAİL MEMNUN, AB KARŞI
İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklama için, "İsrail, Trump'ın Tahran'daki terörist rejimle yapılan berbat anlaşmayı iptal eden cesur kararını tamamen desteklemektedir" dedi.
Anlaşmayı sona erdirmenin tek bir ülkenin elinde olmadığını vurgulayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise "Anlaşmayı koruyacağız" açıklamasını yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da ülkesinin Almanya, Fransa ve diğer ortakları ile birlikte, Çin ve Rusya'nın da yer aldığı anlaşmayı korumak için çalışacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararını "derin bir hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. RUHANİ: 5 ÜLKE İLE DEVAM
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek, ABD'nin tek destekçisinin İsrail olduğuna dikkat çekti. Ruhani, "ABD sözünü tutmadı. 5+1 hükmünü kaybetmiştir. Sadece 5 ülke ile devam edeceğiz. Diğer 5 ülke ile istenilen sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. İSTİKRARSIZLIĞA NEDEN OLACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklama için Twitter'dan şu değerlendirmede bulundu: "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacaktır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir."