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ABD'nin Büyükelçiliğini 'e taşıma planına 'den tepki

Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, 'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her kararın boş ve geçersiz olacağını, hukuki açıdan da bir etkisinin bulunmayacağını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 22:13
ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına Cezayir'den tepki

Mesahil, başkent 'de düzenlenen "3. Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "'ün statüsünü, demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan her karar geçersiz ve kabul edilemezdir. Ayrıca hukuki olarak da bir eskisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Aynı toplantıda konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da uluslararası topluma devam eden olumsuz süreci aşmak için iki devletli çözüme yönelik gereken çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Son Dakika: İsrail saldırdı

Başkent Cezayir'de düzenlenen Üçüncü Cezayir-Hollanda Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi toplantısına iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlık ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de 'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin 'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

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ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına Cezayir'den tepki
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