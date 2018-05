BUGÜN NELER OLDU

ChildishGambino sahne adıyla bilinen Donald Glover'ın yayımladığı "This is America" (Amerika Bu) isimli video klip sosyal medya ve basında en çok konuşulan konulardan oldu. Klibin başlangıcında yüzü görünmeyen birini infaz edip dans etmeyi sürdüren Childish Gambino , kilise korosunda şarkı söyleyen gençleri otomatik silahla katledip dansa devam ediyor. "Şiddet had safhaya ulaştı ancak halk son çıkan danslara ve eğlencelere dikkat kesiliyor" fikrini aşılayan sanatçının klibi gündeme oturdu.