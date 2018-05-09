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Alevlerden kaçış

Giriş Tarihi: 9.5.2018
Alevlerden kaçış
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea ı'nın faaliyete geçmesiyle bin 700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısı 35'e ulaştı. Bu arada Hawaii Yanardağ Gözlemevi yetkilileri, yanardağ çevresinde iki yeni lav çatlağı oluştuğunu bildirdi. Böylece bölgedeki lav çatlaklarının sayısı 12'ye çıktı. Yetkililer 36 bin metrekarelik alana yayılan lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtti.
Sivil savunma yetkilileri, bölgeden tahliye edilenlerin her gün 07.00 ile 18.00 saatlerinde evlerini kontrol etmek için bölgeye dönmelerine izin verdi.
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Alevlerden kaçış
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