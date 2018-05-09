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'den 'ın kararına tepki!

İran Lİderi , ABD Başkanı Donald 'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 13:34
Ali Hamaney'den Trump'ın kararına tepki!

İran lideri , ABD Başkanı Donald 'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası yaptığı ilk açıklamasında, "Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

HAMANEY TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Başkent Tahran'da Ferhengiyan Üniversitesinde konuşan Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın dün akşam nükleer anlaşmadan çıktığını duyurduğu konuşmasını eleştirdi.

Hamaney, "ABD Başkanının dün akşamki basit ve aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. İran rejimi ve milletini tehdit etti. Ben İran halkı adına sesleniyorum, Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." dedi.

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Ali Hamaney'den Trump'ın kararına tepki!
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