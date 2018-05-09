Başbakan seçildi provokasyona başladı

Ermenistan
'da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan
, parlamentoda dün yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi. Özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Çıkış Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu aldı. 42 milletvekili, Paşinyan'a karşı oy kullandı. Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil edilirken, 105 koltuklu parlamentoda çoğunluk 58 milletvekiliyle Cumhuriyet Partisi'nde bulunuyor. Paşinyan'ın hükümeti kurup ülkeyi bir an önce erken seçime götürmesi bekleniyor.
Öte yandan hem Batı, hem de Rusya ile ilişkileri iyi tutacağı sözü veren 43 yaşındaki Paşinyan, başbakan olarak ilk gezisini bugün Ermenistan'ın işgali altındaki Yukarı Karabağ
'a yapacağını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamadaysa, Rus lider Vladimir Putin
'in başbakan seçilen Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiği belirtildi.
?Ermenistan'ta haftalarca süren protesto gösterilerinin ardından Ulusal Meclis'in, Nikol Paşinyan'ı yeni başbakan olarak seçmesi üzerine sonucu kutlamak amacıyla binlerce kişi sokaklara döküldü.