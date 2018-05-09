Fişi çekilirken hayata döndü

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'nin Alabama eyaletinde Trenton McKinley, mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirmiş, kafatasında da yedi çatlak oluşmuştu. Doktorlar Trenton'un ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyledi.
Annesi Jennifer Reindl, "Trenton'un organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama hayati organları yeniden canlandı biz de iptal ettik" dedi.
Trenton şimdi ağır ilerleyen bir iyileşme sürecinde. Yaşanan kazayla ilgili Trenton, "Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" diyor. Trenton'un sinir ağrıları ve nöbetleri devam ediyor, kafatasının birleştirilmesi için yeni bir ameliyat olması gerekecek.
Annesi Reindl, oğlunun yürüdüğünü, konuştuğunu, hatta kitap okuyup matematik problemleri çözdüğünü söylüyor ve yaşananlar için de "mucize" diyor.