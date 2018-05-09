Irak'tan Trump'ın kararına tepki!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduklarını bildirdi.

ANLAŞMA İNSANİ DİYALOG İÇİN BÜYÜK BİR ADIMDI

Masum, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Anlaşma, bölge ülkeleri ve dünyanın ilerlemesi için barışı ve riskli gerginlikleri bertaraf ederek, insani diyalog ve uzlaşı için büyük bir adımdı. ABD'nin tek taraflı çekilişi, bölgemiz ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanmasına hizmet etmez." ifadelerini kullandı.

ABD'nin anlaşmadan ayrılma ve 2015'te askıya alınan yaptırımları yeniden uygulamaya koyma kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Masum, Washington yönetimine söz konusu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.