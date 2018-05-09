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: asla sözünü tutmadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkanı 'ın, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasını değerlendirdi. Ruhani, İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya ABD olmadan diğer taraf ülkelerle devam edebileceklerini ifade etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 02:06
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD asla sözünü tutmadı

Devlet televizyonunda konuşan Ruhani, "Bu andan itibaren söz konusu nükleer anlaşma, İran ve 5 ülke arasındadır. Bu andan itibaren P5+1 ülkeleri (, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 1'i kaybetmiş oluyor. Bundan sonra diğer ülkelerin anlaşmayla ilgili nasıl tavır sergileyeceğini beklemeliyiz" dedi.

Ruhani şöyle devam etti: "Nükleer anlaşma, ABD'nin bundan çıkacağını ilan edeceği İran ve ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değildi. Anlaşma, BM tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bu gece ABD resmen uluslararası taahhütlerini kale almadığını ilan etti ve Trump'ın bu tutumunu destekleyen bir tek gayri meşru Siyonist rejimi oldu. Dışişleri Bakanım'a gelecek bir kaç hafta içinde; Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'yla gerekli müzakerelerde bulunması talimatını verdim. Kısa olacak bu sürenin sonunda 5 ülkenin işbirliğiyle, söz konusu anlaşmadaki İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda, anlaşma devam edecek. Eğer çıkarlarımızın güvence altına alınmadığını görürsek, bu şartlarda alacağımız kararları yakında halkımıza duyuracağım."

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD asla sözünü tutmadı
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