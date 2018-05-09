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devrede!

Tokyo'da , ve Çin başbakanları arsında düzenlenen zirvenina ardından ülkeler arası istenmeyen çatışmaların önlenmesi için tı da içeren iletişim mekanızmasının işletilmeye başlanacağını bildirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:06
Kırmızı hat devrede!

ve Çin'in, istenmeyen askeri çatışmaları engellemek için tı da içeren iletişim mekanizmasını işletmeye başlayacağı bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya açıklamasına dayandırdığı haberinde, Tokyo'da Japonya, ve Çin başbakanları arasında düzenlenen zirvenin ardından Çin ile tarafların üst düzey savunma yetkilileri arasında düzenli diyalog ve kırmızı hattı içeren mekanizmanın devreye sokulmasına yönelik belgenin imzalandığı belirtildi.

8 HAZİRANDAN İTİBAREN KULLANILACAK

Açıklamada, coğrafi alana herhangi bir atıfta bulunmadan 8 Haziran'dan itibaren uygulanacak mekanizmayı kurma planının 2007'de kabul edildiği hatırlatıldı.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin Senkaku takımadalarını "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı.

TARTIŞMALI ADALAR ÇATIŞMAYA SEBEP OLUYOR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

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Kırmızı hat devrede!
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