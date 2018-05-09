Kuzey Kore 3 ABD’li mahkumu serbest bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve 3 mahkumun ABD'ye geri döndüğünü twitter hesabından duyurdu. Trump, Pompeo'nun uçakta olduğunu ve 3 mahkumla döndüklerini, sağlıklarının gayet iyi olduklarını belirtti.

Onları karşılayacağını açıklayan Trump, "Pompeo ve misafirleri Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne saat 02:00'da inecekler. Onları selamlamak için orada olacağım. Çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi netleştirmek üzere Pyongyang'a gitmişti.