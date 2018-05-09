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3 ’li mahkumu serbest bıraktı

Başkanı , 'nin 3 ABD'li mahkumu serbest bıraktığını twitter hesabından duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 16:30
Kuzey Kore 3 ABD’li mahkumu serbest bıraktı

Başkanı , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve 3 mahkumun ABD'ye geri döndüğünü twitter hesabından duyurdu. Trump, Pompeo'nun uçakta olduğunu ve 3 mahkumla döndüklerini, sağlıklarının gayet iyi olduklarını belirtti.

Onları karşılayacağını açıklayan Trump, "Pompeo ve misafirleri Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne saat 02:00'da inecekler. Onları selamlamak için orada olacağım. Çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Trump ve lideri kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi netleştirmek üzere Pyongyang'a gitmişti.

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Kuzey Kore 3 ABD’li mahkumu serbest bıraktı
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