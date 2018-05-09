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’nın muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in genel leri kazandığı belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 00:58
Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

komisyonu, muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in başbakanlık seçimlerini kazandığını duyurdu. Genel seçimlere Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği Mahatir gazetecilere yaptığı açıklamada, "İntikam peşinde değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek istiyoruz" diyerek yarın bir yemin töreni düzenlemeyi planladıklarını söyledi. 92 yaşındaki Mahatir'in partisinin 222 sandalyeli mecliste 115 sandalye elde ettiği belirtildi.

Mahatir Muhammed, Malezya'da daha önce 22 yıl başbakanlık görevini yürütmüştü.

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Malezya’da muhalefet seçimi kazandı
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