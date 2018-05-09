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Pompeo'dan atağı: Tutuklular için görüşmeye gitti!

'ye giden Bakanı Mike Pompeo, uçakta yaptığı açıklamada Kuzey Kore'de hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için çalıştıklarını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 09:35
Pompeo'dan Kuzey Kore atağı: Tutuklular için görüşmeye gitti!

Bakanı Mike Pompeo, 'de hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Kuzey Kore'ye seyahat eden Pompeo, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

NET BİR CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Pompeo, Kuzey Kore'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.

Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye düzenlediği sürpriz ziyareti ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında açıklamalar yaparken duyurmuştu.

Ayrıca Pompeo'nun, nisan ayında henüz Direktörü'yken Kuzey Kore'ye gizli bir ziyaret yaparak Kim Jong-un ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

ABD ve Kuzey Kore'nin, henüz tarihi ve yeri kararlaştırışmış olmamakla birlikte yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

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Pompeo'dan Kuzey Kore atağı: Tutuklular için görüşmeye gitti!
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