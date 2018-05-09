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: saldırdı

Reuters'in geçtiği haberine göre, 'nin başkenti 'ın güneyindeki bazı askeri hedeflere hava sı gerçekleştirildi. Suriye devletinin resmi haber ajansı ise hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü iddia etti. İsrail ordusunun, Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı alarma geçirildiği öğrenildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 02:05
Son Dakika: İsrail saldırdı

'in yakınlarına attığı iki füzenin, savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Suriye'den lara karşı alarma geçirildiği aktarıldı.

Son dakika: ABD İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildi

Suriye basını, İsrail Şam'ın doğusundaki Kisva bölgesine attığı iki füzenin Suriye savunma sistemleri tarafından geri püskürtüldüğünü duyurdu. Bazı sosyal medya kaynakları, Esad rejiminin saldırının İsrail tarafından geldiğini doğruladığını belirtti.

Son dakika: AB'den Trump'a tepki

Saldırının Donald Trump'ın İran ile alakalı kararını açıkladıktan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca İsrail ordusunun, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildiği ve ülkedeki hava savunma sistemlerinin hazır duruma getirildiği kaydedildi.

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Son Dakika: İsrail saldırdı
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