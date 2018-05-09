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Tacizi soruşturan savcı dayakçı çıktı

Hollywood’da tacizi soruşturan Başsavcısı Schneiderman hakkında çıkan kadınlara “fiziksel şiddet” iddiaları nedeniyle istifa etti

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Tacizi soruşturan savcı dayakçı çıktı
Hollywood'da taciz iddialarında yeni boyut: Yapımcısı Harvey Weinstein'ın taciz iddialarını inceleyen Başsavcısı Eric Schneiderman, eski sevgililerine şiddet içerikli eylemlerinde bulunmakla suçlanınca istifa etti. , istifa kararını duyurduğu açıklamasında "Son saatlerde, hakkımda şiddetle karşı çıktığım ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların, mesleğimle veya başsavcılık faaliyetleriyle ilişkisi olmasa da kritik bir dönemde başsavcılığın işlerini yapmaktan alıkoyacaktır" ifadelerini kullandı. Schneiderman hakkında çıkan haberlerden biri, yönetmen ve oyuncu Mia Farrow'un oğlu Ronan Farrow tarafından The New Yorker'ın internet sitesinde kaleme alındı. Habere göre; ikisi kimliğini açıklayan dört kadın, Schneiderman tarafından şiddet gördüğünü belirtti. Savcı ile 2013- 2015 arasında birlikte olduğunu söyleyen Manning Barish ve 2016- 2017'de birlikte olduğunu belirten Tanya Selvaratnam, başsavcının kendilerini alkollüyken tokatladığını ve fiziksel olarak savunmalarını engellediğini bildirdi. Her iki kadın da Schneiderman'ın kadınlar üzerinde fiziksel ve psikolojik olarak üstünlük sağlamak istediğini belirtirken, başsavcının kendisini terk etmeleri halinde onları öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Scheiderman ise iddiaların özel yaşamıyla ilgili olduğunu; cinsel yaşamında bazı rollere büründüğü ve kendisini bu rollere kaptırdığı şeklinde savunma yaptı.
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Tacizi soruşturan savcı dayakçı çıktı
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