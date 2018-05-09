Donald Trump'ın kararına Vladimir Putin'den tepki!

15.00 : İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin parlamentosuna yaptığı konuşmada, "Trump yönetimi artık anlaşmadan çekildiğine göre, ortak endişelerimizi gideren ve müzakere edilmiş yeni bir çözümü nasıl bulacaklarını anlatmak onlara düşer" dedi.

14.45 : Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı'nın kararını açıklama yapmadan hemen önce verdiğini öne sürdü.

14.35 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin kararından dolayı derin endişe duyduğunu belirtti.

14.25 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, mevcut nükleer anlaşmayı tartışmaktansa, onu da aşan yeni bir anlaşmayı tartışmanın daha önemli olduğunu söyledi.

14.00 : Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Trump'ın kararından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

12.15 : İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın konuşmasını 'aptalca ve yüzeysel' olarak niteledi: "Konuşurken 10'dan fazla yalan söyledi."

11.30 : Avrupa Birliği anlaşmaya tamamen bağlı kalacağını ve İran yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise ortak açıklama yaptı: "ABD'nin kararına karşı İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz; İran anlaşmanın getirdiği sorumluluklarını karşılamayı ve tam iş birliğini sürdürmeli."

11.20 : Çin anlaşmayı korumak için çalışacağını vurguladı.

11.10 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Moskova'nın karardan büyük hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı, söz konusu adım 'uluslararası hukukun küstahça ihlali' olarak nitelendi.

11.00 : İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, AB'nin ABD'ye bağlı olduğunu belirterek "Avrupa'nın İran ve Amerika arasında bağımsız bir seçim yapamayacağı açık" dedi.

10.50 : İran Parlamentosu, 'orantılı ve mütekabil' bir resmi tepki için hazırlanan önergeyi oylayacak.

10.20 : Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, taraf olan bütün ülkelerin anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Sorunların çözümü için diyalog ve müzakereyi işaret etti.