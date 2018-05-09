Ünlü Fransız piyanistten Fransa’ya tepki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri ile mezuniyet törenleri çerçevesinde Kilis'e gelen ünlü Fransız piyanist Stephane Blet, piyano konseri ile izleyenleri adeta mest etti. Stephane Blet, konukların büyük beğenisini topladı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da katıldığı konsere yoğun ilgi gösterildi.

"FRANSA DEMOKRASİ DEĞİL, FRANSA, İSRAİL'DİR, BİR CEHENNEMİ YAŞIYORUZ"

Konser sonrası yerel kaynaklara açıklamalarda bulunan Fransız piyanist Stephane Blet, Fransa'da 300 kişinin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine tepki göstererek, "Maalesef şaşırmıyorum. 4 yıldan beri medyada konuşuyorum. Fransa demokrasi değil, Fransa, İsrail'dir. Bir cehennemi yaşıyoruz. Fransız devleti yüzde yüz İsrailci, ben 25 yıldır Filistinliler için konserler veriyorum. Artık Fransa'da yapamıyorum, yasak, konserlerimi iptal ettiriyorlar. Bana davalar açıyorlar, öyle bir durumdayız. Tabii ki şaşırmıyorum. Çoktan beri Fransızlar, Müslümanlardan korksun diye kara propaganda yapıyorlar, televizyonlarda, bütün televizyonlarımız siyonist olduğu için şansımız yok. Tabii ki bu korkunç bir şey ama şaşırmadım. Çoktan beri öyle bir şey olduğunu biliyordum" diye konuştu.