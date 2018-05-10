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'den uyarısı

Avrupa Birliği (), son dönemde 'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, çatışmaya acilen siyasi çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 13:19
AB'den Yemen uyarısı

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, 'de gerginlik ve çatışmanın artırılmasının siyasi çözüm seçeneğine zarar verdiği kaydedildi.

Son haftalarda Yemen'de gerginliğin arttığı ve insani durumun kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte birçok sivilin hayatını kaybettiği ve altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yemen'deki sorun ancak siyasi yolla çözülür. Sadece müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir siyasi çözüm çatışmaya son vererek ülkede ve bölgede istikrar ve barışı sağlar." ifadeleri kullanıldı.

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AB'den Yemen uyarısı
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