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’den "Düşmanca eylemlere son verin" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinin ardından ve arasında tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 'deki çatışmanın siyasi bir çözümle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekteri, BM Güvenlik Konseyi'ne konuyu etkili bir şekilde ele alması ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 23:45
BM’den Düşmanca eylemlere son verin çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yayınlanan yazılı açıklamada, ve 'e "Düşmanca eylemlere derhal son verin" çağrısı yapıldı.

"DÜŞMANCA EYLEMLERE DERHAL SON VERİN"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Guterres'in tüm düşmanca eylemlere derhal son verilmesi ve bölgede yeni bir çatışmanın yaşanmaması için kışkırtıcı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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açıklamasında, 'nin bölgede gerilimi düşürmeye yönelik ve 'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam ettiği belirtildi. 'deki çatışmanın siyasi bir çözümle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen BM Genel Sekteri, BM Güvenlik Konseyi'ne konuyu etkili bir şekilde ele alması ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

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BM’den "Düşmanca eylemlere son verin" çağrısı
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