BM’den "Düşmanca eylemlere son verin" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yayınlanan yazılı açıklamada, İran ve İsrail'e "Düşmanca eylemlere derhal son verin" çağrısı yapıldı.

"DÜŞMANCA EYLEMLERE DERHAL SON VERİN"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Guterres'in tüm düşmanca eylemlere derhal son verilmesi ve bölgede yeni bir çatışmanın yaşanmaması için kışkırtıcı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

GUTERRES, GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ GÖREVE ÇAĞIRDI!

Genel Sekreterlik açıklamasında, BM'nin bölgede gerilimi düşürmeye yönelik ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam ettiği belirtildi. Suriye'deki çatışmanın siyasi bir çözümle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen BM Genel Sekteri, BM Güvenlik Konseyi'ne konuyu etkili bir şekilde ele alması ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.