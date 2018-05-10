Dünya tepkili: Anlaşma ölmedi

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın nükleer anlaşma kararına diğer ülkeler sert tepki gösterdi. İngiltere
, Fransa
ve Almanya
'dan yapılan ortak açıklamada "ABD'nin kararına karşı İran
'a itidal çağrısında bulunuyoruz. İran anlaşmanın getirdiği sorumluluklarını karşılamayı ve tam iş birliğini sürdürmeli" ifadeleri kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa Almanya ve İngiltere ABD'nin anlaşmadan çekilmesini üzüntüyle karşılıyor. Nükleer silahsızlanma rejimi tehlike altında" derken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, nükleer anlaşmanın ABD'nin çekilmesiyle ortadan kalkmadığına dikkati çekti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurguladı. Çin, ABD'nin kararından üzüntü duyduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, İran'ın yükümlülüklerine uyduğunu duyurdu. İRAN'I TEHDİT ETTİ
Bu arada Trump dün hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda kendisine "İran nükleer programını yeniden başlatırsa ne yapacaksınız?" diye sorulduğunda "Çok ciddi sonuçları olur. İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" yanıtını verdi. BM SEKRETERİ: KAYGILIYIM
Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin kararından derin endişe duyduğunu belirterek anlaşmanın taraflarına taahhütlerini yerine getirme ve tüm üye devletlere de nükleer anlaşmaya destek verme çağrısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İran'la ilişkiler konusunda taraflara çözüm bulunması çağrısı yaptı. TRUMP DÜNYAYI BELİRSİZLİĞE SOKTU
Trump'ın
kararı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Guardian:
Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından yeni Körfez krizi korkusu. De Morgen:
Trump Avrupa'yı endişelendirdi. Le Point:
Trump dünyayı belirsizliğe soktu. Tagesspiegel:
Trump dünyayı şoke etti. Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Fransa ve Almanya'nın Trump'ı ikna çabaları sonuçsuz kaldı.