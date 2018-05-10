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’in “cesur kızı” 'nin kardeşine gözaltı

askerlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskı sonucunda ’in “cesur kızı” 'nin kardeşi de gözaltına alındı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:48
Filistin’in “cesur kızı” Ahed Tamimi'nin kardeşine gözaltı

İnsan Hakları Savunucusu Bilal Tamimi, işgal güçlerinin sabah saatlerinde Ramallah kentindeki Nabi Salih köyüne düzenlediği baskın sonucu 22 yaşındaki Waad Tamimi'yi gözaltına alındığını söyledi.

Waad Tamimi, 'in "cesur kızı" olarak tanınan 'nin kardeşi. İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli genç Waad Tamimi'nin annesi ve kız kardeşi Ahed Taimi de İsrail hapishanelerinde gözaltında tutuluyor.

İsrail hapishanelerinde kalan Ahed Tamimi ve annesi Neriman Tamimi "İsrail askerinin işine engel olmak ve saldırmak" suçlamasıyla, 8 ay hapis cezası çarptırıldı. İsrail askerleri, 17 yaşındaki Ahed Tamimi ve annesi Neriman Tamimi'yi, 19 Aralık 2017'de eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

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Filistin’in “cesur kızı” Ahed Tamimi'nin kardeşine gözaltı
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