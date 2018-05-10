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yapan yakalandı!

istasyonunun merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken şikayet üzerine yakalanarak tutuklandı. Polis yakalanan sapığın telefonunu incelemeye alınca bir çok kadına ait etek altı görüntülerinin çekildiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 12:01
Gizli çekim yapan sapık yakalandı!

merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken şikayet üzerine yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde suç üstü görüntülenen sapık polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

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Gizli çekim yapan sapık yakalandı!
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