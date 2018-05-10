Gizli çekim yapan sapık yakalandı!

Metro istasyonunun merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık şikayet üzerine yakalanarak tutuklandı. Polis yakalanan sapığın telefonunu incelemeye alınca bir çok kadına ait etek altı görüntülerinin çekildiğini belirledi.
Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:59Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 12:01
Metro merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık şikayet üzerine yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde suç üstü görüntülenen sapık polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.