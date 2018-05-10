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Göçmenleri kurtarmak için uçak satın aldılar

Giriş Tarihi: 10.5.2018
Göçmenleri kurtarmak için uçak satın aldılar
İki Fransız pilot 'de boğulma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtarmak için tüm paralarını harcayarak bir uçak satın aldı. Benoit Micolon (35) ve Jose Benavente (49), 130 bin euro karşılığında MCR 4S tipi uçağı aldı. İki arkadaş, 2006'da gittikleri pilotluk okulunda söz konusu projeyi geliştirmişti.
ve 'dan Avrupa'ya gitmek için yasadışı yollarla Akdeniz'i geçmeye çalışan binlerce göçmen her yıl boğularak can veriyor. İki arkadaş, göçmenleri kurtarmak üzere ilk uçuşlarını 2 Mayıs'ta gerçekleştirdi.
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