Göçmenleri kurtarmak için uçak satın aldılar

İki Fransız pilot Akdeniz
'de boğulma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtarmak için tüm paralarını harcayarak bir uçak satın aldı. Benoit Micolon (35) ve Jose Benavente (49), 130 bin euro karşılığında MCR 4S tipi uçağı aldı. İki arkadaş, 2006'da gittikleri pilotluk okulunda söz konusu projeyi geliştirmişti. Ortadoğu
ve Afrika
'dan Avrupa'ya gitmek için yasadışı yollarla Akdeniz'i geçmeye çalışan binlerce göçmen her yıl boğularak can veriyor. İki arkadaş, göçmenleri kurtarmak üzere ilk uçuşlarını 2 Mayıs'ta gerçekleştirdi.