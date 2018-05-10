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'da Türk pilot Beril Gebeş için seferberlik ilan edildi

, 11 genç kadına mezar olan özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak ülkede rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cesedine ulaşmak üzere seferberlik ilan edildi. Raporun bu hafta yayınlanması öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 08:23
İran'da Türk pilot Beril Gebeş için seferberlik ilan edildi

8 yolcu ve 3 mürettebatıyla 'da düşen Holding'e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa'nın başkenti Paris'te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı.

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İran'da Türk pilot Beril Gebeş için seferberlik ilan edildi
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