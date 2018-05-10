‘İsrail hava saldırısında 8 İran askeri daha öldü’

İsrail
ordusunun, Suriye'deki İran
güçlerinin 'sıra dışı aktivitesini' tespit ettiklerini'ni bildirmesinin ardından İran'a ait Şam'daki askeri üssü vurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki İran'a ait askeri tesislere önceki gece düzenlediği saldırıda 8'i İran askeri 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Suriye İsrail'in saldırısını kınadı. İsrail, Golan Tepeleri'ndeki hava savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini ve bomba sığınaklarının açılması emrini verdiklerini açıklamıştı.