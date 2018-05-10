Kaybeden ABD olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
'nin İran
ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi. Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'a mülakat verdi. ABD Başkanı Donald Trump
'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu. Erdoğan, risklerin sorulması üzerine ise, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu. İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" ifadesini kullandı. 'İSRAİL MAHRUM KALACAK'
ABD'nin Tel Aviv
'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının da yanlış bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Siz İsrail
yönetimini tatmin etmek istiyorsunuz. Eğer buysa İsrail başka şeylerden mahrum kalacaktır, bunları görmeniz gerekirdi" dedi. 'BU KARAR DAHA İYİ BİR TABLOYA HİZMET ETMEZ'
Avrupa
Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmasından çekileceklerine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken, "ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez" ifadelerini kullandı. Bakan Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın önemli bir zemin olduğunun altını çizerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyit ettiğini söyledi. 'TEK TARAFLI ÇEKİLMEK ENDİŞE VERİCİ DURUM'
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir" dedi. "Türkiye ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmanın devamından yana" şeklinde sözlerine devam eden Kalın, "Bölgenin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefimizdir, bu konuyla ilgili temas ve girişimlerimiz devam edecek. İran'a yönelik yeni yaptırımları takip edeceğiz; bu Türkiye, Avrupa ülke ve firmalarını da etkiliyor. İran halkının yaptırımlardan olumsuz etkilenmesini arzu etmeyiz" dedi. RUSYA: KÜSTAHÇA İHLAL Rusya
Dışişleri Bakanlığı Trump'ın kararından büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek bu adımı "uluslararası hukukun küstahça ihlali" olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Rusya'nın, taraflarından biri olduğu nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi. İRAN: AVRUPA'YA DA GÜVENMİYORUM?
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine bağlılık sözü verdi. Ruhani, diğer imzacı ülkelerin ekonomik sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda, Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam edeceğini söyledi. İran lideri Ali Hamaney ise "ABD Başkanı'nın aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. ABD'ye güvenmediğim gibi 3 Avrupa ülkesine de (İngiltere, Almanya ve Fransa) güvenmiyorum" dedi. 2015'te, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD, İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump önceki gün anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.