Kolunu timsah kaptı düğünü iptal etmedi

Zimbabve
'de evlenmeye hazırlanan genç bir kız bir timsah tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Timsah, Zanele Ndlovu isimli genç kızın kolunu kopardı. Ancak genç çift düğün tarihlerini iptal etmedi.
25 yaşındaki genç kız, Londra doğumlu nişanlısı Jamie Fox ile bir nehrin kenarında kanoya biniyordu. Sudan çıkan bir timsah aniden kızın üstüne atladı. Genç kız ölümün kıyısından döndü ancak sağ kolunun timsah tarafından koparılmasına engel olamadı. Ndlovu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 30 Nisan'daki korkunç olayı sağ atlatan genç çift, her şeye rağmen düğün tarihlerini ertelemedi. Gelinlik ve damatlığını giyen çift, Ndlovu'nun tedavi gördüğü hastanede olaydan 5 gün sonra dünya evine girdi.
"Ona şubatta evlenme teklifinde bulundum. İngiltere'ye yerleşmeyi düşünüyorduk. Vize işlemleriyle alakadar olmamız gerekiyordu. Ardından balayına çıkacaktık" diyen 27 yaşındaki damat, yeni hayatları için yaptıkları güzel planları bu olayın asla etkilemediğini söyledi. TİMSAH VURULDU
Düğün arifesinde genç çifte büyük acı yaşatan 2.5 metrelik timsah vurularak öldürüldü. Yetkililer, insan etinin tadına varan timsahların tekrar saldırma ihtimalinin olması nedeniyle böyle bir karar verdi.