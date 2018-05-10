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Putin ve Barzani 'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanı Neçiryan Barzani Rusya'nın başkenti 'da bir araya geldi. Barzani, Putin'in resmi daveti üzerine gittiği Moskova'da 'da düzenlenen törene katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 12:11
Putin ve Barzani Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı 'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başbakanı ile başkent 'da bir araya geldiği belirtildi.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin, Putin'in resmi daveti üzerine Moskova'daki 'da 9 Mayıs Zafer Bayramı için yapılan askeri geçit törenine katıldığı ifade edildi.

TARAFLARIN ARALARINDAKİ İLİŞKİ KONUŞULDU

Açıklamada, askeri geçit töreninden sonra Putin ve Barzani'nin ikili bir görüşme gerçekleştirdiği, tarafların Rusya ile IKBY arasındaki ilişkilerin şimdiki ve gelecekteki durumunu konuştukları kaydedildi.

PUTİN IRAK'A AÇIK DESTEĞİNİ İFADE ETTİ

Putin'in IKBY halkına başta ekonomi ve enerji olmak üzere her alanda açık desteğini ifade ettiği aktarıldı. Barzani'nin ise kendine gönderilen resmi davet ve Moskova'da ağırlanması vesilesiyle Putin'e teşekkür edip, Rusya'nın IKBY'de hayata geçirmek istediği her türlü enerji ve yatırım projelerine kolaylık sağlayacaklarını söylediği kaydedildi.

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Putin ve Barzani Moskova'da görüştü
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