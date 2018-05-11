“ABD’nin anlaşmadan çıkması Türkiye ile İran’ı yakınlaştırır”

Tahran Üniversitesi'nden Profesör Seyid Muhammed Marandi, ABD Başkanı Donald Trump
'ın nükleer anlaşmadan çekilme karararını SABAH'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaybeden ABD olacaktır, çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" görüşlerini takip ettiğini dile getiren Marandi "Trump'ın bu hamlesi Türkiye ile İran
'ı daha da yakınlaştırmalı" dedi. ABD'nin terör örgütü YPG ile yaptığı işbirliğini kastederek "ABD Türkiye'yi Suriye üzerinden tehdit ediyor" diyen Marandi "Aynı zamanda Türkiye'nin atlattığı darbeyle de ABD'nin ilişkisi var. Aynı ABD, şimdi de İsrail ve Suudi Arabistan
'ı desteklemek için İran'ın üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor. Bana kalırsa İran ve Türkiye doğal müttefiklerdir" şeklinde konuştu. BBC, CNN, El Cezire
, Guardian ve Russia Today
gibi basın organlarının görüşüne ilk başvurduğu kişilerden biri olan Marandi "Her iki ülke için de en yakın gelecekte 'birbirine yakınlaşmak' çok uygun bir hareket olur" dedi. MOSKOVA: BAĞLARIMIZ GÜÇLENECEK
ABD
Başkanı Donald Trump'ın, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ve ambargoları devreye sokma kararının yankıları sürüyor. Tahran'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Rusya'nın İran'la bağlarını kararlı biçimde daha da kuvvetlendireceğini söyledi.