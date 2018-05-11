İran ile İsrail suriye’de savaştı

Suriye
'de uzun süredir endişeyle beklenen yeni bir çatışma riski önceki gece gerçekleşti. İran
ile İsrail
havadan karşılıklı olarak çatıştı. İran güçlerinin Suriye'den İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 20 roket attığı belirtildi. Bunun üzerine İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurduğu bildirildi. 50'den fazla noktanın bombalandığını duyuran İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus "İsrail ordusu, Suriye'deki onlarca İranlı askeri hedefi vurdu" dedi. Uluslararası ajanslar İsrail'in 28 uçak ve 70 füzeyle düzenlediği saldırının Tel Aviv
'in Suriye'ye yönelik son 45 yılda gerçekleştirdiği en yoğun saldırı olduğunu yazdı. Suriye rejimi İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, radar istasyonu ile bir cephaneliğin yok edildiği, bir dizi hava savunma sisteminin zarar gördüğü kaydedildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda 5'i Suriye askeri, 18'i yabancı militan olmak üzere 23 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü öne sürdü. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İran kırmızı çizgiyi aştı. Biz de misliyle karşılık verdik. İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi." dedi. Esad rejimini önceki gün uyardığını kaydeden Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Bizim eylemlerimiz doğrudan Suriye'deki İran'a ait hedeflere yönelik. Ancak Suriye ordusu bize karşı eylemde bulunursa biz de ona karşı eylem yaparız. Dün de (önceki gün) bu yaşandı ve bize ateş açan Suriye ordusuna ait hava sistemlerini vurduk." İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da İran'a ait hedeflerin tamamına yakınının vurulduğunu açıkladı. Liberman, İran güçleri tarafından atıldığı öne sürülen roketlerin Suriye topraklarına düştüğünü ya da İsrail hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ifade etti. SÜLEYMANİ İDDİASI
Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali, Suriye'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının İran güçleri tarafından yapıldığı iddialarını yalanladı. İsrail ordusu ise roket saldırısı emrini Devrim Muhafızları'nın özel kuvvetleri Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin verdiğini ileri sürdü. İsrail tarafı ayrıca hava saldırısı öncesi Rusya
'yı bilgilendirdiklerini açıkladı. ARTIK VEKALET DÖNEMİ DEĞİL
BBC'nin Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen gelişmelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir. Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ayrılmasından beri böyle. Tırmanması gerçek bir risk" dedi. RUSYA: ENDİŞELİYİZ
İRAN
ile İsrail arasındaki çatışma haberlerine dünyadan tepkiler geldi. ABD: Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamada "Suriye topraklarından İsrail vatandaşlarına yönelik İran rejiminin provokatif roket atışlarını kınıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkını en güçlü şekilde destekliyoruz" denildi. Rusya:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile İran arasındaki gerilimi "endişe verici" bir eğilim olarak nitelendirdi. İngiltere:
Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "İngiltere, İsrail kuvvetlerine karşı İran'ın roket saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor. İsrail'in kendini savunma hakkını en güçlü şekilde destekliyoruz" dedi. Fransa:
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "İran'ı bölgedeki her türlü askeri provokasyonlarından vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.