İran sessizliğini bozdu! Suriye kendisini İsrail'e karşı savunmak için her türlü hakka sahip...

İran, Suriye'nin İsrail'in saldırganlığına karşı kendisini savunmak için her türlü hakka sahip olduğunu söyledi ve diğer ülkeleri Suriye'ye yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçladı.

ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'İ CESARETLENDİRİYOR

İran devlet televizyonu, dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi'nin bugün yaptığı açıklamada, "İran... (İsrail'in) Suriye'ye yaptığı saldırıları şiddetle kınıyor... Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'in saldırganlığını cesaretlendiriyor. Suriye kendisini savunmak için her hakka sahiptir" dediğini duyurdu.

İSRAİL İRAN'IN SURİYE'DE BULUNAN ALTYAPISINA SALDRIMIŞTI

İsrail, dün sabah İran güçlerinin İsrail denetimindeki bölgelere roket ateşi açması üzerine, Suriye'de bulunan bütün İran askeri altyapısına saldırdığını açıklamıştı.

Bu gelişmeden iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından ülkesini çektiğini açıkladı.

İran ve Şii militan güçleri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Tahran ülkenin 1979 İslami devriminde beri İsrail'i tanımayı reddediyor.