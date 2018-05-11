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'da Cuma namazı sonrası Trump ları!

ABD Başkanı 'ın 'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı, İran'da birçok kentte yapılan gösterilerle edildi.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 17:08
İran'da Cuma namazı sonrası Trump protestoları!

Cuma namazı çıkışı bir araya gelen cular, "Kahrolsun ABD" ve " Kahrolsun İsrail" sloganları eşleğinde Trump'ın kuklasını ateşe verdi.

Protestocular ayrıca 2015'te 'la 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya) arasında imzalan nükleer anlaşmayı da sembolik olarak yaktı.

Bazı kentlerde göstericiler ABD ve İsrail bayrağını da ateşe verdi.

ABD Başkanı Trump, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini belirterek, Tahran yönetimine karşı yeniden sert ekonomik yaptırımlar uygulanması talimatını vermişti.

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İran'da Cuma namazı sonrası Trump protestoları!
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