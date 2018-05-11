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'dan flaş açıklama: Gerilim istemiyoruz...

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölgede yeni gerginlikler istemediğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 10:20
İran'dan flaş açıklama: Gerilim istemiyoruz...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ruhani, 'in 'deki saldırılarından bahsetmeden "Bölgede hiçbir şekilde yeni gerginlikler istemiyoruz." dedi.

Başkanı 'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesini uluslararası hukuka aykırı olarak niteleyen Ruhani, Merkel'e bunun uluslararası arenada istenmeyen sonuçları ve zararlarının olacağı uyarısında bulundu.

Ruhani, Avrupa ülkelerinden, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının nasıl garanti altına alınacağını en kısa zamanda kesin ve net bir şekilde açıklamalarını istedi.

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İran'dan flaş açıklama: Gerilim istemiyoruz...
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