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'dan flaş açıklama! Türkler Ruslar'dan önce davrandı

lı milletvekili İzzetullah Yusufiyan, Başkanı 'ın nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve yaptırımların geri getirileceğini açıklamasının ardından kendilerine desteğin 'dan değil 'den geldiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 17:20
İran'dan flaş açıklama! Türkler Ruslar'dan önce davrandı

Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, İranlı milletvekili Yusufiyan, ülkesinin ve 'e ümit beslememesi gerektiğini söyledi.
'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Rusya ve Çin'in tepkisini eleştiren Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap
yapamayız. ABD'nin anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken onlardan önce davranarak İran'a destek verdi." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin de ABD'den bağımsız politika üretemediğini söyleyen İranlı milletvekili, ülkesinin anlaşmaya rağmen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı
bankacılık sorunlarının çözülemediğini sözlerine ekledi.

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İran'dan flaş açıklama! Türkler Ruslar'dan önce davrandı
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