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’da baraj faciası: 41 ölü

Giriş Tarihi: 11.5.2018
Kenya’da baraj faciası: 41 ölü
'nın Nakuru eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle Solai Barajı'nın kapağının sı sonucu 20'si çocuk en az 41 kişi öldü. Kapağın patlamasıyla su altında kalan çevredeki köylerde ilk belirlemelere göre 39 kişi kurtarıldı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "Durum çok kötü. Yaralıların bazılarının durumu ağır. Bölgede tahliye operasyonları devam ediyor fakat çok sayıda ambulansa ihtiyaç var" dedi. Patlamadan bölgede yaşayan 2 bin 500'den fazla köylünün etkilendiği belirtiliyor.
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Kenya’da baraj faciası: 41 ölü
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