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' artık habersiz füze fırlatmayacak'

'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal programı tamamlandığı için bir füze testi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 17:37
'Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak'

Birleşmiş Milletler () Uluslararası Örgütünden (ICAO) yapılan yazılı açıklamada, li yetkililer ile bazı görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ifadesine yer verilen Kuzey Kore'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal programı tamamlandığı için artık habersiz bir füze denemesi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını kaydetti.

Son, Kuzey Kore'nin sivil havacılık kurumlarıyla ilişkilerini artıracağını vurguladı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin hava sahasında yeni rotalar açmayı istediği belirtildi. Ayrıca, hava sahasında bir rota için girişimlerin olduğu bilgisi verildi.

Pyongyang yönetimi, 2006 yılında nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı.

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'Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak'
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