Latin Amerika’nın en pahalısı Rivera oldu

Meksikalı
ressam Diego Rivera'nın 9.76 milyon dolara satılan tablosu rekor kırdı. Amerika'daki Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan "Los Rivales" adlı tablo, Latin Amerikalı
sanatçıların imzası bulunan eserler arasında en yüksek fiyatı görerek yeni bir rekor elde etti. Tablo, bir Latin Amerikalı sanatçıya ait en pahalı sanat eseri olma unvanına sahip eski eşi Frida Kahlo
'nun tablosunu geride bıraktı. 2016'da New York
'ta satışa sunulan Kahlo'nun bir tablosu 8 milyon dolara satılmıştı.