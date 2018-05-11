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Latin Amerika’nın en pahalısı Rivera oldu

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Giriş Tarihi: 11.5.2018
Latin Amerika’nın en pahalısı Rivera oldu
Meksikalı ressam Diego Rivera'nın 9.76 milyon dolara satılan tablosu rekor kırdı. Amerika'daki Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan "Los Rivales" adlı tablo, sanatçıların imzası bulunan eserler arasında en yüksek fiyatı görerek yeni bir rekor elde etti. Tablo, bir Latin Amerikalı sanatçıya ait en pahalı sanat eseri olma unvanına sahip eski eşi 'nun tablosunu geride bıraktı. 2016'da 'ta satışa sunulan Kahlo'nun bir tablosu 8 milyon dolara satılmıştı.
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Latin Amerika’nın en pahalısı Rivera oldu
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