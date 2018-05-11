Trump’ın ortağından Bodrum’da Hint düğünü

Hindistan
'ın
en zengin ve ünlü aileleri, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump
'ın ortağı Basant Bansal, oğlunun düğünü için Bodrum
'a geldi. Basal ve Aggarwal aileleri ile davetlilerin otele gelişiyle, 4 gün 4 gece sürecek düğün başladı. Aile düğün için Bodrum'da yan yana bulunan 2 delüks oteli kapattı. Oteller ise Hollanda
'dan getirilen çiçeklerle süslendi. 400 kişiden oluşan davetliler, Yeni Delhi
'den Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. Öğleden sonra otele giriş yapan davetliler, müzik eşliğinde dansçılar tarafından gül yaprakları ile karşılandı. Dansçıların hareketli performansına davetliler de karşılık verdi, birlikte dans ederek bol bol fotoğraf çektirildi.