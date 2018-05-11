Zenginler listesinde çok hızlı yükseldi

Geçen
yıl kazancı 28 milyon sterlin olan İngiliz müzisyen Ed Sheeran
, toplamda 80 milyon sterlin olan mal varlığıyla "en zengin müzisyenler" listesinde 35. sıraya oturdu. Britanya'daki tüm müzisyenlerin bulunduğu listede Sheeran çok hızlı bir yükseliş sergiledi. Listenin zirvesindeyse 820 milyon sterlinlik mal varlığıyla Paul McCartney ve eşi oturdu. İkinci sırada Lloyd-Webber 740 milyon sterlinlik mal varlığıyla yer aldı. Ed Sheeran'ın yükselişini İngiliz basını "büyük bir başarı" olarak tanımladı.